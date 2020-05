Bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić bio je gost u emisiji Konačno petak. Nakon što je odbio govoriti za mnoge medije Maji je priznao da je kao svaki Bosanac radio na mješalici i pocrnio.

Govorio je i o izazovima koronavirusa i izolacije kada se radi o vezama, brakovima, odnosima među ljudima.

Govorio je i o kulturnom životu i predstavama putem interneta.

Nezaobilazno pitanje na kraju bilo je “Šta će uraditi prvo nakon koronavirusa”?

Na žalost ja u ovom trenutku još nisam gospodar svoga vremena, tako da već ono što su me zvali poput Bjelogrlića juče i kaže čim se otvore granice dođi ovdje u Srbiju da završavamo seriju, u Hrvatskoj isto kažu. To će biti prvi posao a to je da ispunimo ugovore koje smo već potpisali.Ja ću morati prvo raditi a ne provoditi vrijeme sa prijateljima i porodicom.”