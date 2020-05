U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno i pretežno suvo vrijeme.

Jutro će biti oblačno sa slabom kišom na sjeverozapadu i zapadu, dok se u ostalim krajevima ne očekuju padavine.

Tokom dana preovladavaće pretežno suvo vrijeme, mjestimično sa kišom u centralnim krajevima, ponegdje je moguć poneki pljusak, a biće i sunčanih intervala.

Duvaće umjeren do jak sjeverozapadni i sjeverni vjetar, tokom dana u pojačanju, a u planinskim krajevima jak do vrlo jak.

Juatrnja temperatura vazduha od šest do 11, na planinama od dva stepena, a najviša dnevna od 10 do 15, na sjeveru i jugu do 18, u planinama od šest stepeni Celzijusovih.