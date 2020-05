Srbija i dalje zemlja sa najviše zaraženih u regionu. Do sada je u toj zemlji od koronavirusa oboljelo 9.362 lica. Broj smrtnih slučajeva je 189. Do sada se oporavilo 1.426 osoba. U Hrvatskoj je broj zaraženih dostigao 2.088 osoba. Do sad je od posljedica koronavirusa umrlo 77 osoba. Oporavljenih je ukupno 1463.

Sjeverna Makedonija: Jedan novi smrtni slučaj i 15 novozaraženih

U posljednja 24 sata testirano je 199 uzoraka na korona virus od čega je 15 pozitivnih, obavijestilo je Ministarstvo zdravlja Sjeverne Makedonije.

Jedan pacijent, star 61 godinu je umro, tako da broj smrtnih slučajeva u ovoj zemlji iznosi 82.

Ukupan broj dijagnostifikovanih slučajeva je 1.506, dok je broj oporavljenih pacijenata 852.

Slovenija: Broj zaraženih povećan na 1439, dok je broj preminulih 94

U Sloveniji je u zadnja 24 sata s 720 testiranja potvrđeno pet zaraza koronavirusom, čime je broj ukupno zaraženih povećan na 1439, a još jedan inficirani je umro, pa broj preminulih sada iznosi 94, objavila je u subotu slovenska vlada.

Crna Gora bez novih slučajeva zaraze

U Crnoj Gori je tokom noći analizirano 117 uzoraka i virus korona nije potvrđen, saopštio je Institut za javno zdravlje.

Prema podacima Instituta, trenutno je u Crnoj Gori oboljelo 75 ljudi.