Srbija i dalje zemlja sa najviše zaraženih u regionu. Do sada je u toj zemlji od koronavirusa oboljelo 9.464 lica. Broj smrtnih slučajeva je 193. Do sada se oporavilo 1.426 osoba. U Hrvatskoj je broj zaraženih dostigao 2.096 osoba. Do sad je od posljedica koronavirusa umrlo 79 osoba. Oporavljenih je ukupno 1551.

Sjeverna Makedonija: Pet novih slučajeva zaraze, ozdravilo još 95 osoba

U protekla 24 sata Institut za javno zdravlje je izvršio 249 testiranja i potvrđeno je 5 novih slučajeva zaraze koronavirusom, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Sjeverne Makedonije.

Iz Ministarstva navode da se oporavilo još 95 osoba, dok su još svije preminule.

Ukupan broj oporavljenih osoba u ovoj zemlji iznosi 947, dok je ukupno preminulo 84. Ukupno je zaraženo 1.511 osoba.

Srbija: Još 102 slučaja infekcije koronavirusom, četiri osobe preminule

U Srbiji su do posljednjeg, jučerašnjeg izvještaja registrovana 102 novozaražena virusom korona od 5.274 testiranih, dok su od posljedica bolesti preminule 4 osobe. Od početka epidemije u Srbiji je preminulo 193 ljudi, a izliječeno je ukupno 1.551.

Posebno je pozitivna informacija da i broj pacijenata na respiratoru opada, pa ih je sada 54.

Hrvatska: Preminula dva bolesnika, 8 novooboljelih

U posljednja 24 časa u Hrvatskoj je 8 novooboljelih, a preminula su jos dva bolesnika, saopšteno je na konferenciji Nacionalnog štaba civilne zaštite.

U Hrvatskoj ukupan broj oboljelih sada uznosi 2096, dok je ukupan broj preminulih 79.

Slovenija prvi dan bez novooboljelih od covida-19 u skoro dva mjeseca

U zadnja 24 sata u Sloveniji nije otkriven nijedan novi slučaj zaraze, iako je napravljeno 500 testova na koronavirus, pa ukupni broj inficiranih ostaje 1439, objavila je u nedjelju slovenska vlada.

Dan bez zaraze koronavirusom prvi je nakon 4. ožujka, kad je testiranjem bio potvrđen prvi slučaj. U proteklih tjedan dana zahvaljujući preventivnim mjerama i restrikcijama broj novozaraženih varirao je od 5 do 11.

U zadnja 24 sata u Sloveniji su umrle još dvije osobe oboljele od covida-19, pa se broj preminulih tako povećao na 96.

Albanija: Još šest pozitivnih, 531 oporavljeni građanin

U posljednja 24 časa u Albaniji je testiran 197 uzoraka na koronavirus, od čega je bilo šest pozitivnih, saopštila je Gentiana Kirjako iz Instituta za javno zdravlje Albanije.

Od početka epidemije u ovoj zemlji je ukupno zaraženo 795 građana, dok broj oporavljenih iznosi 531.

U ovoj je zemlji je do sada 31 građanin preminuo od posljedica koronavirusa.

Crna Gora: Od koronavirusa se oporavila većina oboljelih

U Crnoj Gori se do sada oporavilo 249 oboljelih od koronavirusa, a iz Instituta za javno zdravlje kazali su da nije bilo nije bilo novih slučajeva infekcije koronavirusom, kao i da je od početka epidemije ukupan broj inificiranih iznosio 322.

“Broj oporavljenih u Crnoj Gori je porastao i trenutno iznosi 249. Oporavile su se tri osobe u Plavu i jedna u Budvi, a prema podacima Instituta u Crnoj Gori je trenutno oboljelo 65 osoba”, kazali su iz Insitituta.

U Crnoj Gori je do sada zabilježeno osam smrtnih slučajeva od posljedica koronavirusa.

Na Kosovu 10 novozaraženih koronavirusom i 38 izliječenih

Na Kosovu je u posljednja 24 sata potvrđeno 10 novozaraženih koronavirusom, kao i 38 izliječenih.

Još 38 pacijeneta se oporavilo, tako da se ukupan broj do sada izlečenih od COVID-19 popeo na 336. Od početka epidemije testirano je 7.875 uzoraka sumnjivih na koronavirus od koji je 823 bilo pozitivno, uz 22 smrtna slučaja.

Odlukom Ministarstva zdravlja Kosova na dužnosti od 3. maja više nisu u karantinu opštine Priština, Prizren, Suva Reka, Uroševac i Sjeverna Mitrovica.

Sjeverna Makedonija: Jedan novi smrtni slučaj i 15 novozaraženih

U posljednja 24 sata testirano je 199 uzoraka na korona virus od čega je 15 pozitivnih, obavijestilo je Ministarstvo zdravlja Sjeverne Makedonije.

Jedan pacijent, star 61 godinu je umro, tako da broj smrtnih slučajeva u ovoj zemlji iznosi 82.

Ukupan broj dijagnostifikovanih slučajeva je 1.506, dok je broj oporavljenih pacijenata 852.

Crna Gora bez novih slučajeva zaraze

U Crnoj Gori je tokom noći analizirano 117 uzoraka i virus korona nije potvrđen, saopštio je Institut za javno zdravlje.

Prema podacima Instituta, trenutno je u Crnoj Gori oboljelo 75 ljudi.