Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić izjavio je da je raniji dolazak ruskih stručnjaka u Banjaluku, gdje su dezinfikovali određene objekte, bio tretiran kao humanitarna pomoć, dok je ruskim stručnjacima onemogućen ulazak u zemlju i odlazak u Mostar jer se to više nije moglo tretirati samo kao humanitarni rad, s obzirom na to da u tom timu ima vojnih lica.

“Prvi ulazak, odnosno slijetanje tri aviona iz Rusije u Banjaluku, odobrilo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH, a ne Ministarstvo bezbjednosti”, naveo je Radončić.



On je naveo da u tome nije bilo ničega nezakonitog, jer je ministrica vanjskih poslova Bisera Turković tu odluku donijela u skladu sa odlukom Vijeća ministara BiH da humanitarna pomoć i medicinski radnici iz drugih država mogu ulaziti u BiH i da su oni izuzeti odlukom o zabrani ulaska stranaca u zemlju.



Dalje je rekao da Ambasada Rusije u BiH, u noti prema MPV BiH, tada uopšte nije navela da se radi o osoblju sa vojnim činovima i o vojno-medicinskoj opremi.



“Međutim, drugi zahtjev, odnosno nota ruske ambasade prema MVP, za ulazak istog konvoja i lica preko kopnene granice, ovoga puta je sadržavala znatno detaljniji spisak vojno-tehničkih sredstava, imena i prezimena medicinskog tima, ali i njihove vojne činove”, naveo je Radončić.



Prema njegovim riječima, to je značilo da se za MVP BiH, za razliku od ranijeg slijetanja i dolaska u Banjaluku, to više nije moglo označiti samo kao humanitarno djelovanje.



“Potpuno normalno, zatražilo je postupanje Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva bezbjednosti BiH”, naglasio je Radončić.



Ruski vojni stručnjaci, koji su krenuli u Mostar kako bi izvršili dezinfekciju tamošnje Univerzitetske bolnice, ostali su prije par dana na graničnom prelazu Rača, jer im nije dozvoljen ulazak iz Srbije u BiH.



Njih je predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović pozvao da izvrše “dekontaminaciju i dezinfekciju” Univerzitetsko kliničke bolnice Mostar.



Konačnu odluku o njihovom ulasku u BiH treba da donese Predsjedništvo BiH, u čijoj je nadležnosti davanje odobrenja za ulazak vojno-medicinskih snaga Ruske Federacije na teritoriju BiH.