Svjetski dan slobode medija je trenutak da se podsjetimo ključne uloge koju vi igrate u demokratskom društvu, a posebno u eri kada je tehnološki napredak omogućio da se tako lako šire i namjerne dezinformacije i pogrešne informacije koje su nastale slučajno, kazali su predstavnici međunarodne zajednice u BiH povodom Svjetskog dana slobode medija.

U toj realnosti koja se brzo mijenja, transparentnost i pristup pouzdanim informacijama su ključni. Ostvarivanje prava na zdravlje ne zavisi samo od dostupne zdravstvene njege, već i od sposobnosti osoba da ostanu informisane. Sloboda izražavanja i slobodni i nezavisni mediji su ključni za to, kao što je i potreba suprotstavljanja dezinformacijama. Vaša potraga za istinom i tačno i nepristrasno izvještavanje nikada nisu bili važniji nego tokom pandemije virusa Covid-19.

Poštovanje najviših etičkih standarda je od suštinske važnosti da bi se javnosti pružile informacije kojima može da vjeruje. Podstičemo vas da se i dalje pridržavate tih standarda, kažu predstvanici međunarodnih institucija.

Dozvolite nam da vam se zahvalimo na važnom poslu koji obavljate tokom trenutne krize, držeći javnost informisanom bez obzira na ozbiljne rizike po zdravlje kojima ste izloženi. Shvatamo da su ovo nesigurna vremena koja su dovela do pada u prihodima od oglašivača za mnoge medijske kuće, što je dovelo do toga da neki novinari ostanu bez posla. To može predstavljati ozbiljnu prijetnju medijskom pluralizmu.