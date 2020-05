Kina je objavila kratki animirani film pod naslovom Bio jednom virus u kojem ismijava američki odgovor na novi korona virus, koristeći likove sastavljene od lego kockica koje predstavljaju dvije zemlje.

Vašington i Peking vode raspravu zbog porijekla bolesti koja se pojavila u kineskome gradu Vuhanu i prerasla je u globalnu pandemiju.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je u četvrtak da je uvjeren u to da korona virus može potjecati iz kineskoga virološkog laboratorija, ali odbio je iznijeti dokaze.

U kratkom animiranom filmu objavljenom na internetskoj stranici službene kineske novinske agencije Sinhua, sve počinje otvaranjem crvenog zastora nakon čega se pojavljuju dvije figurice od lego kockica: ratnik od terakote sa zaštitnom maskom i Kip slobode.

A very interesting video tells the truth: Once Upon a Virus. pic.twitter.com/8sjWK7v7Yz