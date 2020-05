Nijedan iftar u Tešnju i njegovoj okolici ne može proći bez tagarice s teletinom ili junetinom i krompirom ili bamijom.

Porodična okupljanja mimo ramazana, a posebno za ramazan u tešanjskom kraju ne mogu proći bez mesa i povrća spremljenih u posebnoj zemljanoj posudi.

“Ne postoji kuća u kojoj se u Tešnju tagarica ne priprema i ne pravi. To je za posebne prilike, za iftare obavezno, čak se priprema i ne samo s krompirom, bude i bamijom u tagarici zbog posebnog mirisa, posebnog okusa. Tagarica nije samo jelo, tagarica je djetinjstvo, tagarica je majka, nana, nešto što te uvijek vraća kući, domu. Tagarica nije samo napraviti krompir s mesom u toj posudi, tagarica je više od hrane”, kaže Emina Hafizović, u tešanjskom kraju poznata po ljubavi prema pripremi hrane i dočekivanju gostiju.

Kaže da je kuhanje oduvijek bila njena ljubav i način iskazivanja dobrodošlice.

U svom je domu ekipi Anadolu Agency (AA) pokazala kako se pravi poznato tešanjsko jelo.

Mlada junetina ili teletina su osnova tagarice uz bijeli i crveni luk zajedno s mrkvom i začinima.

“Tagarica nema ništa moderno, nikakvih ‘fantova’, osim ljubavi, začin ljubavi koji popravi sav taj dojam. Ja imam adet na kraju dodati malo ajvara koji tagarici da lijepu boju, i malo peršunom ukrasiti da to probudi sva čula kad to jedeš, da je to više od hrane, da osjetiš ljubav koju je domaćica prenijela na tu hranu”, naglašava ona.