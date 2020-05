Ublažavanjem mjera u Federaciji Bosne i Hercegovine život građana polako se vraća u uobičajene tokove. Otvaranje objekata, posebno trgovina na veliko i malo, moguće je očekivati sutra. Provjerili smo kako se pripremaju radnje u glavnom gradu naše zemlje.

Radnje u ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine su većinom zatvorene. One koje smo zatekli danas vrše pripreme kako bi svoja vrata nakon mjesec i po dana otvorili sutra.

Obilazeći sarajevske ulice, zatekli smo i radnju koja je ključ u bravu stavila prije mjesec i po. Danas ponovo, na svoje radno mjesto vratila se Samra. Sretna, kako kaže, prije svega, jer nije dobila otkaz.

SAMRA OSMANAGIĆ, radnica

“Došli smo da očistimo i da dezinfikujemo, svi se radujemo i vidite da su sve radnje počele s pripremama za sutrašnji dan. Stavit ćemo otirače gdje će naše mušterije dezinfikovati svoju obuću i baktericid gdje će se dezinfikovati ruke, a u radnji može biti jedna do dvije osobe. Sada radimo dezinfekciju i držat ćemo se tako svaki dan.

U radnjama koje prodaju odjeću moći će boraviti samo određen broj osoba, a odjeća se neće moći probati. Frizerski saloni su već počeli raditi. Za finansijski oporavak bit će potrebna tri-četiri mjeseca aktivnog rada. Dezinfekciju u radnom prostoru, nošenje maski i rukavica već primjenjuju.

ALBISA ŠLJIVO, frizerka

“Što se tiče dezinfekcije, mi smo na to navikli i to nije problem, jest malo problematično rad s ovim maskama, rad s rukavicama. Ja sam se nekako navikla za 45 dana nošenja, ali ne znam kako će to izgledati kad se upali fen, kad bude vruće, pristup mušteriji, ključni dijelovi i rad oko uha.”