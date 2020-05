Na jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH zaključno sa 29. aprilom prikupljeno je 2,374 milijarde KM, a prihodi od indirektnih poreza manji su za 75 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine, izjavio je direktor UIO Miro Džakula.

Džakula je rekao da je pad prihoda evidentiran u aprilu, te dodao da su u martu ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, prihodi bili veći za 23 miliona KM.

Prema njegovim riječima, poreski obveznici su u aprilu podnosili PDV prijave za mart i po toj osnovi bio je smanjen priliv sredstava, što je bilo za očekivati, jer veliki broj obveznika nije uopšte radio u drugoj polovini marta.

“Takođe, došlo je do pada uvoza robe u BiH, a to automatski znači i pad prihoda od uvoznih taksi. Činjenica je da je zbog epidemije izazvane virusom korona došlo do značajnog pada ekonomske aktivnosti u cijelom svijetu, pa samim tim i u BiH, a to za sobom povlači i smanjen priliv sredstava po osnovu direktnih i indirektnih poreza”, istakao je Džakula za hrvatski “Večernji list”, izdanje za BiH.

On je uvjeren da će se pad prihoda osjetiti i u maju, a moguće i u junu, nakon toga će se vidjeti u kolikoj mjeri će se pokrenuti sva ekonomska aktivnost u BiH, ali i u Evropi.

Kada je riječ o prijedlogu da se pomjeri rok za plaćanje PDV-a dok traje kriza izazvana virusom korona, on je rekao da smatra da sada nije vrijeme za to, te dodao da svi poreznici koji su radili “normalno”, kao što su prehrambene trgovine, apoteke, telekom operateri i drugi, imaj obavezu da uplate PDV, a svi ostali koji nisu radili, nemaju obavezu da ga plate.

“Nalazimo se u izuzetno teškom i osjetljivom periodu, kada se mora voditi računa i o fiskalnoj stabilnosti cijele BiH i nije pametno sada donositi ishitrene odluke na bazi političkog populizma”, upozorio je Džakula.

Govoreći o promjeni stope PDV-a, o čemu se polemisalo i prije izbijanja epidemije, Džakula je rekao da nije siguran da je to smjer u kojem BiH treba da ide. “Sve međunarodne finansijske institucije predlažu model PDV-a koji će biti najjednostavniji, a to znači da se jedinstvenom, ali ne previsokom stopom, oporezuje promet što šireg spektra dobara i usluga sa što manje izuzetaka”, naveo je Džakula i dodao da je to sistem koji BiH ima već 14 godina.