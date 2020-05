Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je Srni da je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, prisustvom na sinoćnoj privatnoj zabavi u Sarajevu na kojoj nisu ispoštovane važeće zaštitne mjere i preporuke tokom epidemije virusa korona, napisao kraj svog političkog puta, te da u tom pogledu nema nikakve dileme.

Dodik, koji je i srpski član Predsjedništva BiH, rekao je da Košarac nije i više ne može biti njegov najbliži saradnik, te da se SNSD ograđuje od njegovog postupka, koji snažno odbacuje i ne prihvata.

“Košarac je završio što se tiče politike naše partije i u tom pogledu ću se ponašati u budućnosti. U vezi s tim preduzećemo one mjere koje su najbolje prije svega za Republiku Srpsku. Naime, imajući u vidu da smjene u Savjetu ministara mogu dovesti do gubljenja pozicija same RS, mi ćemo svoje ponašanje prema tome odrediti. U to ne treba niko da sumnja”, poručio je Dodik.