Sutrašnji samit Zapadnog Balkana koji će se video linkom održati u Zagrebu, trebao je ojačati proces proširenja zemalja Zapadnog Balkana, kako je to bila i prvobitna zamisao i ideja ovog samita. Ovako ćemo umjesto paketa proširenja, dobiti paket finansijske pomoći u vidu kredita u borbi protiv koronavirusa. Za stručnjake Samit nije ispunio očekivanja, i veliko je razočarenje za one zemlje koje su očekivale podršku na Evropskom putu.

Evropa se ovaj put opredijelila da, umjesto politički, ekonomski naglasi prisustvo u zemljama Zapadnog Balkana. Veliki prostor u deklaraciji sutrašnjeg samita zauzeo je koronavirus. I umjesto paketa proširenja, prbližavanja ili eventualnog članstva pojedinih zemalja u Evropsku niju – zemlje Zapadnog Balkana čeka novo zaduženje vrijedno 3 milijarde i tristo miliona eura za saniranje ekonomskih posljedica. Evropska komisija ima obavezu da razradi paket pomoći do jeseni.

“Dokumnet sadrži i dijelove u kojem se govori o obavezama zemalja Zapadnog Baklkana koje imaju ka EU ali i samoj Evropskoj uniji koja nema ambiciju kao što je to proteklih godina bio slučaj da se više angažuje po pitanju člasntva pojedinih zemalja ili datuma za otvaranje pregovora, o tome nema govora”, kaže izvjestilac u Evropskom parlamentu za Balkan Tonino Picula.

Novac će, kako je danas saopćeno na video brifingu, biti plasiran putem privatnih banaka, povoljnih kredita koji će biti usmjereni malim i srednjim preduzećima kako bi prebrodili krizu sa koronavirusom. No, kako je kazao stručnjak za Evropske integracije Elvir Bucalo niko danas nije odgovorio da li će biti uspostavljeni čvrsti i jasni mehanizmi, kako novci ne bi završili u džepovima tajkuna bliskih vlastima, kao što je to dosada uglavnom bio slučaj. Evropa na ovaj način kupuje vrijeme i stabilnost na ovim prosotirma, poručuje profesorica Nedžma Džananović Miraščija. No pitanje je hoće li to biti moguće bez aktivnijeg političkog angažmana.

“Evropljani misle da je novac koji su oni pripremili za saniranje prije svega ekonomskih posljedica, sasvim dovoljan da ovdje ljudi na Zapadnom Balkanu postanu veći Evropljani i gdje se već pomalo okreću prema Rusiji i Kini, ponovo vrate ka evropskoj matrici ka Briselu. Samit sam po sebi je veliko razočarenje za one koji su očekivali nove riječi podrške kada je u pitanju proširenje budućnost i eventualno članstva u EU”, ističe Bucalo.

“Meni je pomalo razočaravajuće da je od zemalja Zapadnog Balkana u jednom segmentu traženo potpuno usklađivanje sa stavovima zajedničke vanjske politike EU uvažavajući činjenicu da su države ipak daleko od članstva i da postoje neki specifični vanjskopolitički interesi pogotovo se to odnosi na Srbiju, Bih i Sjevernu Makedoniju”, naglašava Džananović Miraščija.

Bosna i Hercegovina na putu ka Evropskoj uniji ima još mnogo posla. Određene aktivnosti se provode no puno je elemenata zbog kojih baš i ne možemo biti zadovoljni dinamikom provođenja prioritea iz Mišljena i mjera iz akcionog plana, poručuju iz Direkcije za Evropske integracije. Posebno se to odnosi na ključne prioritete koji su i dalje na čekanju, a za koje je potrebno političko odlučivanje i saglasnost poput izmjena zakona o VSTV-u, donošenja novog zakona o sudu BiH, izmjenama izbornog zakona. Pripremljen je detaljan izvještaj o provedenim mjerama koji će biti dostravljen Evropskoj komisiji, nakon što ga Vijeće ministara usvoji na nekoj od narednih sjednica.

“Ove sedmice trebali bi imati sastanak Kolegija za evropske integracije iz mehanizma koordinacije koje je najveće političko tijelo, gdje bi se trebalo raspravljati o potencijalnom akcionom planu tih 14 prioriteta, iako oni nisu sami za sebe oni su izvučeni iz analitičkog izvještaja i samo ispunjvanaje onoga što smo sami sebi zadali u dobroj mjeri će ispuniti ovih 14 prioriteta”, kaže Edin Dilberović, direktor Direkcije za EU integracije.

Oni koji još polažu nadu u proširenje i novi zamah ka Evropskom putu morat će ipak sačekati njemačko predsjedavaje u junu kada se očekuje novi samit lidera na kom bi trebala biti potvrđena evropska perspektiva svima nama i dato zeleno svjetlo Albaniji i Sjevernoj Makeodniji za početak pregovora. Do tada ćemo vjerovati da u našoj zemlji ipak postoji kompromis da možemo napraviti prekretnicu na evropskom putu ili skroz skrenuti s tog puta. Na volju nam.