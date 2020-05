Svečana sjednica Skupštine Kantona Sarajevo održana je večeras u okviru tradicionalne manifestacije “Dani Kantona Sarajevo”, koja se već petnaestu godinu obilježava od 2. do 9. maja. Nosilac ovogodišnje Povelje kojom se proglašava počasni građanin Kantona Sarajevo je Čedomir Jovanović, srbijanski političar, predsjednik Liberalno demokratske partije (LDP).

Jovanoviću je Plaketa KS dodijeljena zbog izuzetnih zasluga u širenju istine o dešavanjima u Bosni i Hercegovini i za doprinos razvijanju međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti i tolerancije među ljudima različitih nacija, vjera i kultura.

Zbog pandemije koronavirusa, Jovanović nije mogao prisustvovati svečanoj sjednici Skupštine KS, pa će mu Plaketa biti dodijeljena naknadno.

“Emocije koje su me stigle poslije saznanja o nagradi i priznanju su nešto što nikada prije nisam osjetio, pošto to dolazi od grada i ljudi koji su simbol i mene samog i onog što radim. Znam da ova nagrada dolazi čista srca i kao izraz i čin slobodne volje i to od vas koji vrlo dobro znate da razlikujete čovjeka od nečovjeka, iskrenost od licemjerstva. Zbog toga sam posebno vezan za Sarajevo i Sarajlije jer je svako od nas živio život na svoj način, ali smo ga isto doživjeli i razumijeli. Zato na isti način dišemo, gledamo, govorimo. Znam isto tako patnje grada Sarajeva, koji je uvijek bio divan i otvoren. Upravo zato je uvijek i smetao onima bez duha, koji zbog mržnje i zla u sebi nisu mogli podnijeti tu ljubav koju Sarajevo daje nesebično, čak i onome ko prvi put u njega kroči”, rekao je Jovanović u poruci koju je uputio Sarajlijama.