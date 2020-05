Valentin Inzko bio je gost BHRT-a. Visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH predstavio je juče videovezom Vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o napretku BiH.

Inzko je na početku razgovora govorio uopšteno o tome kako je podršku dobio od strane skoro svih zemalja za ono što je napisano u izvještaju.

Prvo moram reći da je ovaj sastanak bio uspješan. Pored Rusije ima još 14 članica i od svih sam dobio podršku. OHR je dobio podršku, strane sudije su dobile podršku, dobio sam podršku administracije SAD-a, odnosno predsjednika Trumpa. Svi su bili šokirani da u BiH još postoji glorifikacija ratnih zločinaca. Osim ovoga, jedna od glavnih tema je bila pandemija koronavirusa jer neke države imaju pravo zanimljive rezultate i podatke o ovome. Članica Viječa sigurnosti je Vijetnam, ima sto miliona stanovnika, nema smrtnih slučajeva a zaraženih možda do 150. To je bila interesantna debata a BiH što se tiče koronavirusa je prošla dobro. Ovdje su se neki političari pokazali dobro i to je dobro odjeknulo u svijetu.

Visoki predstavnik govorio je i o politici Rusije u Vijeću sigurnosti kao i o optužbama koje stižu na račun njega od strane nekih političara u BiH.

Ja sam u nekom smislu fotograf. Ako neko kaže Godbye Bosna i Welcome Exit RS ja to samo kažem. Ja nisam to rekao, samo sam prenio. Imao sam fotograsko pamćenje. Ja mislim da iznosim samo objektivne činjenice, i sve što napišem u tom izvještaju je dobro provjereno. Postoje video klipovi, stenogrami i slike. Ja to ništa nisam izmislio. Znamo da je Rusija od početka bila prisutna uz Dejton i podržavala ga. Oni su podržavali da se osnuje i Međunarodni sud u Hagu. Međutim nepravedno je kada neko misli da sam ja antisrpski. Ja sam živio u Beogradu četiri godineSrbi su fini ljudi, ali ako neko krši Dejtonski ugovor, nema veze ako je Srbin, Hrvat ili Bošnjak ili član manjine ja to moram reći.