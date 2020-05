Obrazovanje je jedan od najvažnijih stubova svakog društva, a situacija u kojoj se našao cijeli svijet, odrazila se i na posao nastavnika. Nakon što je prekinuta redovita nastava u Bosni i Hercegovini, profesionalci iz obrazovne struke pokazali su sposobnost prilagođavanja. Evo priče o tome kako su se oni koji obrazuju našu djecu, snašli u novim uvjetima rada.

Škole, fakulteti i vrtići već mjesec i po izgledaju ovako. Zbog pandemije koronavirusa i obrazovanje je pred velikim izazovom. Nastavna zajednica morala je dati odgovor na novonastalu situaciju i učinila je to u rekordnom roku.

Namir Ibrahimović, direktor osnovne škole “Safvet -beg Bašagić” u Sarajevu, danas je sam u školi. Njegove kolege rade od kuće, a sastanke zajednice održavaju online.

NAMIR IBRAHIMOVIĆ, direktor OŠ “Safvet-beg Bašagić”

“U toj situaciji u kojoj, očigledno je, jedino i možemo funkcionirati, kada moramo da radimo nešto, kada, zapravo nemamo izbora i nemamo alternativu, to je počelo da funkcioniše. Početni problemi su postojali, dok smo se svi snašli – gdje, šta treba kliknuti, kome gdje poslati, kako će dijete vratiti, gdje je dijete zapravo poslalo, tvrdi da jeste, a mi ne vidimo, a dijete stvarno jeste poslalo, pa dok smo napravili nekoliko video uputa, i za djecu i za nastavnike, kako će, gdje će, kuda će – dakle, sve je to nakon dvije-tri sedmice postala neka vrsta rutine.”

Pored nadležnih institucija koje su dale zvanične smjernice za održavanje online nastave, ni nevladin sektor nije sjedio skrštenih ruku. Kako bi nastavničkoj zajednici olakšali posao i potakli ih da i dalje rade na najbolji mogući način, u Centru obrazovnih inicijativa “Step by step” osmislili su online besjede o obrazovanju. Svako veče od 19 sati, moderator putem Skypea razgovara sa profesorima, nastavnicima, pedagozima, pa čak i studentima i učenicima iz cijele BiH. Otvaraju se razne teme, dijele se savjeti i razmjenjuju prakse.

NEDIM KRAJIŠNIK, Centar obrazovnih inicijativa “Step by Step”

“Ono što je uopšteni zaključak, evo, sad mislim da je već dovoljno vremena prošlo, jeste da je obrazovanje opstalo na entuzijazmu nastavnika i na, onom što Dejan Ilić naziva, jednom iskrenom lojalonošću ideji obrazovanja i ideji škole. Dakle, strukturalne probleme koje nastavnička profesija ima, uključujući i same strukturalne probleme u obrazovanju – ovo je idealno kako je moglo biti. Zajednica je uradila jedan sjajan posao, uradila je ono najbolje što zna, a to je da se brine o djeci na jedan profesionalan, smislen, struktuiran način, vodi ih od tačke A do tačke B, a najviše nam je bilo stalo da zadržimo mentalno zdravlje i nastavnika i djece.”