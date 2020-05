Kupovinom domaćih proizvoda građani Bosne i Hercegovine mogu pomoći u očuvanju domaće proizvodnje, kažu u Koordinacijskom odboru peradara/živinara Bosne i Hercegovine. Od države su zatražili bržu reakciju, kako bi prevazišli probleme koji su pogodili ovaj sektor bh. privrede, kao i ekonomiju u cjelini.

Ulažući ogromne napore i angažujući unutrašnje rezerve, proizvođači peradi, među kojima je i Mesud Pinjo, nastavili su da proizvode i plasiraju na tržište dovoljne količine proizvoda. Međutim, veliki problem stvara neuređenost državnog sistema koji je sve svoje manjkavosti pokazao u vrjeme pandemije, kaže Mesud.

Mjere koje su do sada preduzeli država i entiteti nisu ni približno dovoljne da se saniraju sve posljedice krize, te su proizvođači zabrinuti da li će uopšte moći opstati i nastaviti rad ako ovakva situacija potraje.

“U našem sektoru je veliki broj firmi koji to neće moći podnijeti i koje to ne mogu izdržati. Iz tog razloga ta reakcija države mora biti promptnija, mora biti brža, jer bojim se da ćemo u jednom momentu doći do omenta kada će određene firme morati zaustaviti, ako u međuvremenu država ne bi neki konkretan potez povukla i direktno pomogla ovim preduzećima”, naglašava Edin Jabandžić iz Koordinacionog odbora peradara/živinara BiH.