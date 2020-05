Meteorolozi za sutra najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima u većem dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Na sjeveroistoku Bosne je moguća i grmljavina.

Jutarnja temperatura zraka od 7 do 14, na jugu do 18. Dnevna temperatura u Posavini i Krajini od 8 do 15, u ostatku Bosne do 21, a na jugu naše zemlje od 20 do 25 stepeni.

U srijedu će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 28 stepeni.

U četvrtak će biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura u Bosni od 9 do 16, u centralnim i istočnim područjima do 20, a u Hercegovini od 22 do 27 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.