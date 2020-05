Grčka je ušla u drugu fazu postepenog ukidanja mjera uvedenih početkom marta u cilju sprečavanja širenja nove vrste koronavirusa.

Prva faza koju je najavio premijer Kyriakos Mitsotakis počela je 4. maja.

Sve maloprodajne radnje koje su zatvorene od marta bit će ponovo otvorene u ponedjeljak, osim većih trgovina poput trgovačkih centara, restorana i kafića koje bi trebale biti otvorene 1. juna.

Srednjoškolci se u ponedjeljak vraćaju u školske klupe. Ministarstvo zdravlja naložilo je stroge mjere socijalne distance kako bi se spriječilo širenje virusa.

Nošenje maski je obavezno u javnom prijevozu i javnim prostorima poput bolnica, medicinskih centara, prodavnica i frizerskih salona.Obavezna je i distanca među kupcima od 1,5 metar.

Prodavačima je dopušteno puštanje do četiri kupca u trgovine do 20 kvadratnih metara, četiri osobe plus jedan za svakih dodatnih 10 kvadratnih metara.

Grčka je jedna od prvih evropskih zemalja koja je zatvorila škole, barove, kafiće, restorane, noćne klubove, teretane, tržne centre, kina, maloprodajne objekte, muzeje, arheološka nalazišta i hotele, a dobila je i mnogo pohvala za ove mjere.

U Grčkoj je na koronavirus pozitivno 2.716 osoba, objavilo je Ministarstvo zdravstva.