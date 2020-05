Avio-kompanija “Air Srbija” objavila je red letenja od 21. maja do 14. juna prema kojem će prvi let iz Beograda za Banjaluku, nakon obustave zbog pandemije koronavirusa, biti organizovan 5. juna.

Iz ove kompanije navode da će istog dana biti organizovan i let iz Banjaluke za Beograd.

Iz Beograda će 1. juna biti organizovani letovi za Podgoricu i Tivat, 4. juna za Sarajevo, 5. juna za Ljubljanu, a 7. juna za Skoplje.

Na sajtu “Air Srbija” navedeno je i da će 21. maja iz Beograda biti organizovani letovi za Frankfurt i Cirih, a 24. maja za London i Beč.

Avioni sa tih destinacija, kao i iz regiona, takođe će saobraćati do beogradskog aerodroma.

Prvi let iz Beograda za New York najavljen je za 6. juni, a iz New Yorka dan kasnije, a “Air Srbija” će ponovo na tu destinaciju letjeti 13. juna.