Ustavni sud Sjeverne Makedonije je privremeno danas stavio van snage odluku Vlade o posebnom ograničenju izlaska napolje starijih od 67 godina i maloljetnika.

Mediji su prenijeli da su sudije Ustavnog suda pokrenule postupak za ocjenu ustavnosti te odluke za koju podnosilac inicijative smatra da diskriminiše te dvije starosne grupe.

Za starije od 67 i mlađe od 18 godina će do donošenja konačne odluke Ustavnog suda važiti samo opšti policijski čas kao i za sve ostale građane, od 19.00 do 5.00 sati.

Do sada su najstariji i najmlađi Makedonci imali dodatno ograničenje: stariji od 67 su mogli da izlaze naapolje samo od 5.00 do 12.00 sati, a maloljetnici od 13.00 do 19.00.