Federalni štab civilne produžio je rok primjene do 30. maja ove godine za jedan broj naredbi, donio dvije nove naredbe, jednu dopunio, a one sa rokom primjene do 15.05.2020. koje nisu produžene, po automatizmu od sutra nisu na snazi.

Stavljena je van snage i naredba od 29. aprila o raspodjeli 80 respiratora kantonalnim štabovima civilne zaštite, odnosno kantonima na području FBiH.