Marija Šerifović bila je gošća emisije Konačno petak. Sa urednicom Majom Miralem razgovarala je o prethodnom periodu i boravku u stanu, koncertu koji je radila putem interneta kao i iskustvu na Eurosongu.

Fino mi je i ludo se zabavljam sama sa sobom, kazala je Marija na početku razgovora.

Marija je 3. maja održala koncert bez publike na stadionu fudbalskog kluba Partizan u Beogradu.

12. maja se proslavlja godišnjica pobjede pjesme Molitva na Eurosongu.

“Emocije su danas manje više iste. Prevrtim film tog finala, pa i polufinala. Kako starim sve mi je važnije i važnije to što sam ja htjela pobijediti. Ništa me više tada od dobrog plasmana nije zanimala. To je ustvari ključ za neke potencijalne dobre rezultate. Ne samo za tu godinu nego i za sve ostale. Ljudi inače to doživaljvaju kao ekskurziju, kao zabavu. Ne, na Evroviziju mi koji se bavimo muzikom i ovim segmentom umjestnosti to je jedinaprilika kada možemo braniti boje svoje zemlje. Kada ljudi to shvate i kada to stave ispred svoga imena i prezimena onda možemo ići dalje. Tada sam bila mlada i željna da se dokazujem.”