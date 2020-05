Pobjednik ovogodišnje Dore, Damir Kedžo, koji je trebao Hrvatsku predstavljati na izboru za pjesmu Evrovizije bio je gost emisije Konačno petak. Kedžo je kazao kako je već odradio svoj dio posla i nastup koji će biti prikazan na ovogodišnjem zamjenskom showu za Eurosong. Također je govorio o tome kako provodi dane u Rijeci.

Ja se nadam da ćemo se uskoro vidjeti uživo, kazao je Kedžo na početku.

“Nadam se da će sve ovo biti samo nešto što ćemo pamtiti. Evo me u Rijeci, ljeto je počelo. Ja sam se već uspio okupati prošlog vikenda tako da nije sve loše u Rijeci. Ali smrzao sam se. Razmišljao sam kako bi bolje bilo ne kupati se u Nizozemskoj nego se kupati u Hrvatskoj, ali…”

Da li je san svakoga muzičara da predstavlja svoju zemlju na ovakvom događaju?

“Ja to čekam cijeli život. Još kada sam bio mali gledao sam Danijelu, Doris, Gorana Karana i sve naše izvođače. Mislim da je to prekrasno natjecanje koje ujedinjuje Evropu. Predstaviti sovju zemlju na tako jedan način je divno iskustvo, bar su mi tako kazali oni koji su to do sada radili. Nije važno kakvi su rezultati”

Kedžo učestvuje i u zamjenskom showu za Eurosong.

“Ovo je ustvari posveta svim natjecateljima koji su trebali predstavljati svoje zemlje na Eurosongu. Tako sam i ja dio toga. Lista zahtjeva od EBU je bila velika. Mi smo sve to ispunili uz poštivanje tadašnjih propisa za vrijeme pandemije. Ono što me čeka je na neki čudan način sudjelovati na Eurosongu a to je sjediti kod kuće uzeti kokice i gledati.”

Šta su tebi asocijacije na Eurosong iz perspektive gledatelja?

“Sjećam se kada je Hrvatska prvi put bila na Eurosongu sa pjesmom DOn’t ever cry, sjećam se Indexa, Harija, Marije Šerifović, Željka Joksimovića. Svaki put kada me neko pita koja je najdraža pjesma sa Eurosonga ja ne mogu reći. Možda ako mi neko kaže da napravim neku listu do bi bilo nekih 60 pjesama. Reakcije na moju pjesmu su odliče, izlazi i remix pjesme u ponedjeljak.”

Da li će ovo biti nastup tvoj na Eurosongu, u zamjenskom showu ili vi koji vam je uskraćeno možda da predstavljate naredne godine?