Ne tako česta gošća medija i predstavnica Jugoslavije na Eurosongu Tajči, bila je gošća BHT1. U emisiji Konačno petak ona je govorila iz SAD-a.

Tatjana Matejaš Cameron (tadašnja Tajči) je prije 30 godina nastupala na Eurosongu organizovanog u Zagrebu nakon pobjede riječke grupe Riva godinu dana ranije.

Ja se ne osjećam da je prošlo 30 godina. Nisam nikada niti zaboravila to vrijeme i popularnost. ja sam sve ove godine puno toga prolazila i puno toga je došlo nakon tog Eurosonga. I moj životni put i sve što sam radila na sebi , i od čega sam zapravo se iscijeljivaladugo je bio taj užasni pritisak i odgovornost slave i popularnosti, ali i ljubav i priča djevojčica koje su htjele biti kao ja. I ja sam bila djevojčica, nisam znala puno stvari i to me je kao oosbu preplašilo. Ja sam već tada imala 15 godina radnog staža i bila sam sigurna u sebe, nije mi bilo problem pojaviti se pred milione gledatelja ali ta odgovornost da sam imala utjecaja na toliko ljudi me je uplašila. Posebno me je plašilo sve što sam vidjela iza scene, sve što publika ne vidi i dio tih stvari nisam željela prnijeti na publiku.