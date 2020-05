U tijeku je misa u katedrali Srca Isusova u Sarajevu za stradale na Bleiburgu koju predvodi kardinal vrhbosanski nadbiskup Vinko Puljić.

U 12:15 je počelo misno slavlje u katedrali, a u na misi sudjeluje 20 vjernika, izuzev svećenika koji predvode misu. Na misi je prisutan i Ivan Sabolić, veleposlanik Republike Hrvatske u BiH, a tamo su i predstavnici Hrvatskog narodnog sabora te predsjednik Federacije Marinko Čavara i predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović.

Policija osigurava prostor oko katedrale, a okolne ulice su od devet sati zatvorene. Dio građana prosvjeduje zbog održavanja ove mise. Detalnjije u javljanjima naših reportera.

U objavama ispod pogledajte ranije aktualnosti na ovu temu.

Oštre reakcije javnosti, političara i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini uslijedile su na najavu održavanja mise. Savez antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini održat će komemorativni skup, kako je navedeno, “žrtvama zločinačkog terora u Sarajevu 1941-1945.”

Odluku o održavanju mise u Sarajevu su donijeli hrvatska biskupska konferencija, pocasni blajburski vod, Sabor Republike Hrvatske. Odgovornost je na organizatorima, kaže predsjednik Jevrejske zajednice i dodaje da je cijeli događaj inputiran od političke organizacije iz Hrvatske i stranke Hrvatske demokratske zajednice BiH, a sve kako bi se ostvario dobar rezultat na predstojećim izborima.

BORIS KOŽEMJAKIN, predsjednik Jevrejske opštine u Sarajevu

Monsinjor Tomašević kaže da Crkva nije nikakva opasnost i da iza mise nema političke pozadine.

IVO TOMAŠEVIĆ, glavni tajnik Biskupske konferencije BiH

Ne vidimo mikakvog razloga da bi to ikome smetalo. Jer molitva crkve nije stajaje iza nečijih djela, crkva nije sudac, i oni koji su žrtve ili koji su počinili zločine bilo u Drugom svjetskom ratu ili poslije Drugog svjetskog rata, oni su sada pokojni a crkva moli za pokojne ne ulazeći niti praveći ocjenu ili procjenu, to je Božije…

Reagovali su građani, kulturni radnici. Reditelj Haris Pašović napominje da je u toku Drugog svjetskog rata u Sarajevu ubiljeno više od 10 hiljada ljudi.

HARIS PAŠOVIĆ, bosanskohercegovački režiser

Zašto mi treba da budemo taoci, i da se ovdje dovodi do usijanja jedna situacija ja samo želim i apelujem da sutra ne bude nikakav incident, ljudima je više zlo od izloacije, korone, od toga sto nisu dobili platu, sto su izgubili posao, od korupcije i sad na sve to treba im jos i ovo. Nadam se da će Sarajevo odgovoriti kao što je i do sada odgovaralo, a to je da se suprostavi protiv fašizma da bude otvoreno za različite relogije, kulture po čemu se bosna i harcegovina i prepoznaje.