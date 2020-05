Prvi nastup BiH na takmičenju za pjesmu Evrovizije bio je davne 1993. godine. Predstavnik je tada bio Muhamed Fazlagić- Fazla. On je bio gost emisije Konačno petak. Govorio je o tadašnjm iskustvina te o onome šta predstavlja Eurosong za jednu zemlju.

Nakon ovoliko godina čega se prvo sjetiš?

Sa ove distance, iskreno i nisam fokusiran toliko na nastup koliko na okolnosti u kojima smo radili i pokušali da se pripremimo da odemo na Evroviziju. Asocira me na patnju naroda, asocira me na užas koji se dešavao od strane onih koji su nas htjeli izbrisati. Na našu sreću nisu uspjeli a mi smo imali priliku da uspješno predstavimo BiH i da bh. problem prenesemo u dnevne boravke 300 miliona ljudi koji su tada širom svijeta pratili Eurosong.

Ko te prvo nazvao nakon nastupa?

Prvi mi se javio direktor televizije Mufid Memija i preko satelitskog telefona smo snimili razgovor za dnevnik koji je tada vodio Senad Hadžifejzović. To je meni bila velika čast i imao sam osjećaj da je cijela ekipa učinila ono zašto je i poslana na Evroviziju- da predstavi BiH u najboljem svjetlu. To je vrijeme pokidanih veza. Zvali su mi naši ljudi iz Evrope. Oni su bili zadovoljni nastupom. Ja sam bio samo lice te ekipe, jako puno ljudi je stajalo iza toga, uključujući i radnike RTV-a. Dino Merlin, Pecikoza, kompletan bend. Mislim da bez njhove logističke i kreativne pomoći to ne bi bilo moguće.