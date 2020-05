Vlada Republike Srpske predstaviće naredne sedmice program pomoći turizmu koji predviđa podjelu vaučera građanima ovog entiteta, koje će moći moći iskoristiti na domaćim turističkim destinacijama. Prethodno je Privredna komora, u saradnji sa predstavnicima hotelijerstva i turizma, predložila da Republika Srpska emituje 5 miliona KM vaučera i da se svim punoljetnim građanima dodijeli po 100 KM koji bi se trošili u turističkim kapacitetima Republike Srpske.

Nemogućnost ili sužen izbor turističke destinacije uoči predstojeće ljetne sezone uslovljen pandemijom virusa korona podstaknuo je domaće vlasti da osnaže i promovišu sopstvenu turističkeu ponudu. Ideja o vaučerima nije nova, ona već postoji u zemljama okruženja, a podržana je od turističkih radnika. Prema računici Turističke organizacije, Vlada RS trebalo bi da izdvoji pet miliona maraka za subvencionisanje putovanja po RS. Tu cifru dobili su na osnovu posjete stanovnika RS domaćim destinacijama te broja hotela i privatnog smještaja.

Nada Jovanović, predsjednica Turističke organizacije RS

Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka

“To bi bila dobra mjera gdje bi se mi sa 5 miliona maraka, ako bi se toliko emitovalo tih vaučera na koje bi imali pravo svi punoljetni građani RS čija su lična primanja do 1500 KM, naša je procjena da bi to moglo da stvori prihod od minimalno 30 miliona maraka, od čega bi država imala kroz PDV i porez u vrlo kratkom roku, ta sredstva bi vratila ponovo u svoj budžet, a s druge strane, to bi bila jedna od mjera koja bi znatno pomogla našim turističkim potencijalima jer oni u ovom momentu ne rade”.