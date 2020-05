Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin obišao je jedinice Vojske Srbije koje obezbjeđuju tri migrantska centra u Šidu i ocijenio da su stanovnici ove opštine sada mirniji.

Vulin je obišao jedinice koje obezbjeđenju centre “Adaševci”, “Principovac” i “Šid – Stanica”, te poručio kako se ne očekuju veliki problemi da bilo ko upotrijebi silu.

“Hoćemo da pomognemo da se naši građani osećaju bolje, da su mirniji, sigurniji, da posebno migrantima koji su eventualno van kampova ne dozvolimo da prave nikakve probleme”, rekao je Vulin.

Komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić istakao je da Vojska Srbije štiti ljude i da je tu da obezbijedi mir “ne zato što se nešto desilo, već da se ne bi desilo”, prenose beogradski mediji.

On je zahvalio Vojsci Srbije za angažovanje u prethodna tri mjeseca jer se pokazalo da je to dovelo do toga da nijedan migrant nije zaražen, da nema ekscesa prema spoljnoj zajednici.

“Sada svi zajedno treba da vidimo kako da im omogućimo ono što najviše žele – da nastave put mirno, bezbjedno i u sigurnosnom i u epidemiološkom smislu”, rekao je Cucić.

Pripadnici Vojske Srbije juče su na osnovu naređenja vrhovnog komandanta i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića upućeni u Šid na osnovu bezbjednosne procjene i zahtjeva građana koji su bili uznemireni zbog učestalih incidenata sa migrantima.