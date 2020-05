Do jutros u 8 sati ukupno 3.750.000 građana Srbije prijavilo se za novčanu pomoć od 100 evra, izjavio je srbijanski ministar finansija Siniša Mali, te dodao da će se kompletna isplata ove novčane pomoći države završiti najkasnije do 7. juna.

“Kada se na brojku od 3.750.000 doda i približno dva miliona penzionera i onih koji primaju novčano-socijalnu pomoć, riječ je o 5.750.000 građana Srbije koji će dobiti pomoć države”, istakao je Mali.

On je podsjetio na to da je posljednji rok za prijavu 5. juna, a oni koji se budu prijavili posljednjeg dana kada je rok za prijavljivanje do 7. juna će im novac biti isplaćen na račune banaka.

Kako je rekao, novca na računu ima, te nema razloga za brigu.

Prema njegovim riječima, time će biti ispunjeno obećanje države, čime se daje velika doza optimizma građanima, te kako će Srbija biti najbolja u Evropi ove godine kada je stopa rasta ekonomije u pitanju.