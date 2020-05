Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvatili su na današnjoj sjednici dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), što je prijedlog dopredsjedavajućeg Predstavničkog doma Denisa Zvizdića (SDA) kojim se odgađa plaćanje PDV-a.

Prihvaćen je i Zvizdićev zaključak kojim je zatražio od Predstavničkog doma da ovaj zakon razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Prihvaćena je i dopuna Zakona o akcizama koju su predložili poslanici Naše stranke Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić i Damir Arnaut kao i poslanica Nezavisnog bloka Aida Baručija, koji se odnosi na ukidanje akcize na denaturirani alkohol potreban u hemijskoj industriji za proizvodnju dezinfekcionih sredstava.

Poslanici su u prvom čitanju prihvatili i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH kojeg su predložili poslanici Saša Magazinović (SDP), Jasmin Emrić (A-SDA) i Šemsudin Mehmedović (SDA), a odnose se na bolje definiranje krivičnih djela terorizma.

Nije bilo dovoljno glasova poslanika iz Republike Srpske za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH u prvom čitanju, kojeg su predložili poslanici Naše stranke Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović, a koji predviđa ukidanje paušala, te je upućen Kolegiju na usaglašavanje.

Predlagači su kazali da su zakon predložili zbog osiguranja pravičnosti jer te naknade smatraju prevelikim i nepotrebnim, a iznose 700 KM. Mjesečni planirani iznos sredstava na ime paušala poslanicima i delegatima je 40.671 KM neto, što za mandatni period od četiri godine iznosi 1.952.245 KM.

Nije prihvaćen Prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije u prvom čitanju kojeg je predložilo Vijeće ministara BiH, a ministar saobraćaja i komunikacija Vojin Mitrović tražio je skidanje te tačke s dnevnog reda sjednica, što nije prihvaćeno.

Poslanici nisu prihvatili negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH koje je prethodno birao predsjednik Evropskog suda za lјudska prava, te će mišljenje biti upućeno u drugi krug glasanja. Prijedlog je to poslanika SNSD-a i njihovih koalicijskih partnera Nebojše Radmanovića, Snježane Novaković-Bursać, Nenada Stevandića, Nenada Nešića, Jakova Galića, Obrena Petrovića, Dragana Bogdanića, Sanje Vulić i Ljubice Milјanović te poslanika HDZ-a Borjane Krišto, Nikole Lovrinovića, Mije Matanovića, Predraga Kožula i Darijane Filipović.

Usvojeno je nekoliko izvještaja, kao i izmjene Prijedloga zakona o Sudskoj policiji u drugom čitanju, te izmjene Zakona o sistemu državne pomoći, također u drugom čitanju.

Poslanici su imenovali članove Privremene istražne komisije Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama.

Usvojen je zaključak poslanika Nermina Nikšića (SDP), kojim Predstavnički dom traži od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH preciznu informaciju o tome kako je došlo do davanja saglasnosti firmi “Srebrena malina” za nabavku respiratora u roku od sedam dana.

Nakon toga je okončano trodnevno zasjedanje Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog rezolucije o poštivanju žrtava ustaškog režima koju su predložili poslanici Naše stranke Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić i Damir Arnaut, kao i poslanica Nezavisnog bloka Aida Baručija.

Rezolucijom se podsjeća na fašistički karakter ustaškog režima Nezavisne Države Hrvatske, milione žrtava fašističkih režima, od kojih su brojne žrtve iz Bosne i Hercegovine, te na opredijeljenost da se zaštiti njihovo dostojanstvo i naglašava antifašističku tradiciju bh. naroda, a tretirala je i održavanje mise za Bleiburg održane prošle sedmice u Sarajevu.

Poslanici Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH) napustili su sjednicu prije glasanja, jer nije uvažen njihov prijedlog da se na sjednici raspravlja o svim zločinima.

Ovdje možete pratiti tok sjednice:

Pauzu je tražio poslanik Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH) Nikola Lovrinović kako bi se sastao Kolegij u proširenom sazivu i razmotrio da se izmijeni ova tačka i da glasi – Prijedlog odluke o prihvatanju rezolucija i deklaracija Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta koje se odnose na osudu zločina totalitarnih režima u 20. stoljeću.

Kako nakon pauze to nije učinjeno, on je predložio izmjenu te tačke dnevnog reda, a utemeljenje je našao u činjenici da su predlagači izmijenili tekst rezolucije.

Tokom rasprave, poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Nermin Nikšić rekao je da ne može vjerovati da se u BiH 75 godina od Drugog svjetskog rata još uvijek raspravlja o tom pitanju, kada su zločinci identificirani i kada je jasan karakter tog rata.

Ne spori, kaže, da je bilo i onih koji su se izjašnjavali kao antifašisti, a činili su zločine i on se kao antifašista u njihovo ime izvinjava, ali se pita da li će to učiniti i oni koji su držali koncentracione logore.

Nikšić je pozvao da se “konačno svi ograde od onih koji su činili zločine u okviru paravojnih formacija, a navodno uime vašeg naroda i da se konačno prihvate presude međunarodnih i domaćih sudova, pri tome ne izjednačavajući niti relativizirajući ičiju krivicu”.

Dopredsjedavajuća Doma Borjana Krišto (HDZ) ocijenila je da je ova rezolucija napad na autonomiju Katoličke crkvu, vjerske slobode i osjećaj pojedinaca i cijelog hrvatskog naroda.

Poslanik Srpske demokratske stranke (SDS) Dragan Mektić predložio je amandman na rezoluciju kako bi se, kaže, osudila predaja jasenovačke građe koju je vlast u Republici Srpskoj otuđila i predala Hrvatskoj te BiH ostavila bez vrijedne historijske građe o zločinima NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima i ostalima žrtvama.

Odgovorio mu je predsjedavajući Doma Nebojša Radmanović (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD), koji je rekao da treba imati u vidu da je mala količina građe možda u podrumima, ali postoje mikrofilmovi, a mnogo više značajnije građe nalazi se u Arhivu RS u Banjaluci o zločinima Jasenovca i Gradine, kao i o muzejima u Beogradu.

Lovrinović je pozvao Mektića da ga uvjeri da građe nema u Beogradu, dodajući da je sve rečeno o tom pitanju, ali da se nije govorilo o komunističkim zločinima jer se o tome nije smjelo govoriti.

Nakon rasprave o ovoj tački dnevnog reda Lovrinović je rekao da će HDZ napustiti sjendicu jer im se na pleća stavlja odgovornosti i krivica te je najavio da neće glasati o bilo kojoj tački dnevnog reda.

Potom je predsjedavajući Radmanović promijenio praksu u Domu gdje se glasa o svim tačkama dnevnog reda nakon što se obavi rasprava o svim tačkama, te je odlučio da se odmah glasa. Rezolucija je u konačnici usvojena sa 25 glasova ZA. Glasalo se i o amandmanima, od kojih su neki usvojeni i postali dio Rezolucije.

Poslanici su prethodno upoznati da Kolegij doma nije postigao saglasnost za više od 20 različitih zakona, odluka i zaključaka te će se poslanici o njima izjašnjavati na kraju sjednice u drugom krugu glasanja.

Raniji tok sjednice

Arnaut je kazao da bez obzira što je misa u sarajevskoj katedrali održana u subotu, namjera rezolucije ostaje ista, a poslanicima su podijeljene i korekcije u smislu konačnog teksta rezolucije jer se treći dan sjednice odgađa rasprava o tom pitanju budući da je trebala biti usvajana uoči mise.

Poslanik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Nikola Lovrinović rekao je da ne vidi utemeljenje za novi tekst rezolucije, te je naglasio da se ono što je pisalo u tekstu prilično izmijenilo što se vidi iz namjere predlagača kada su predložili novi tekst.

Nije moguće skinuti ovu tačku s dnevnog reda, kazao je, i predložio da se proglasi pauza kada bi se sastao Kolegij u proširenom sastavu jer je to jedino moguće i predložio drugačiju tačku.

Lovrinović ističe da je rezolucija tretirala događaj koji je prošao i na ovaj način vrlo je usko definirana zbog čega je predložio polusatnu pauzu da bi se sastao Kolegij i dao svoj stav o njegovom prijedlogu.

Arnaut je kazao da Lorvinović zapravo traži novu tačku dnevnog reda, što nije moguće, jer je on ovakav već utvrđe,n te je dodao da kao predlagač može intervenirati na taj tekst.

Nakon toga na zahtjev Kluba poslanika HDZ-a data je polusatna pauza.

Nakon pauze, Lovrinović je rekao da poošto Kolegij nije donio nikakvo rješenej, uputio je amandman na Rezoluciju, te predlaže naziv Prijedlog odluke o prihvatanju rezolucija i deklaracija Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta koje se odnose na osudu zločina totalitarnih režima u 20. stoljeću.

Arnaut je , potom rekao kako odustaje od izmjena teksta rezolucije, te su povukli korigovane tektove i u pisanoj formi predloili 10 amandmana, te izmijenjeni tekst.

Burnu raspravu među poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovini izazvao je Prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH koje je prethodno birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava.

Raspravu je otvorio poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) BiH Saša Magazinović upozorivši i da su domaćih šest sudija pod političkim uticajem te je problematizirao i izbor domaćih sudija Ustavnog suda.

Da Stranka demokratske akcije (SDA) neće podržati ovaj zakon najavila je poslanica Alma Čolo jer BiH kaže nije spremna za to, a posebno jer poslanici tvrde da je šest domaćih sudija povezano sa političkim strankama i potrebni su strani sudci da bi bile balans.

Podvukla je da se SDA prigovara da su dva sudca Bošnjaka visoki članovi SDA, ali da bi oni bili sudci morali su podnijeti ostavku u SDA.

Kazala je da se predlagači pozivaju na prioritete Evropske komisije, u kojima se navodi obaveza rješavanja pitanja stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, ali u 14 prioriteta Evropske komisije, puno je onih koji su prije tog.

Zastupnik SDP-a Saša Magazinović je kazao da je Čolo “osigurala vizibilnost desecima hiljada koji će pogledati priznanje zastupnika SDA koji priznaje da je dvoje sudija Ustavnog suda iz SDA”.

Magazinović je potom žustro diskutirao kazavši da je poslanica Čolo i predsjedavajuća Ustavnopravne komisije Doma i upitao je “da li će tako biti s članovima Centralne izborne komisije (CIK) koji su pod kontrolom stranaka te njima nije stalo da izbori budu fer i pošteni”.

Odgovorila mu je poslanica Čolo koja je ponovila da sudije ne mogu biti članovi partije i da se ne smiju rukovoditi političkim ubjeđenjima te su to uvjeti koje je potrebno da se poštuju u svim demokratskim državama.

Poslanik SDA Safet Softić ocijenio je da diskusija Magazinovića nije na mjestu te da je iznio nekoliko neistina u svom izlaganju, a ujedno je i omalovažio poslanicu Čolo kao predsjednicu Ustavnopravne komisije što ne liči na njega.

Poslanik SDA Zukan Helez kazao je da ni ovaj zakon nije u skladu sa Ustavom, te je upitao poslanike zašto predlažu na usvajanje zakone koji nisu u skladu s najvišim aktom države te je dodao da on nema ništa protiv da svih šest domaćih sudaca budu Srbi ili Hrvati, jer govori kao Bošnjak, ukoliko će to biti časne osobe.

Komentirao je i poslanik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Nikola Lovrinović koji je kazao da se ovim zakonom brani suverenost države, ima zakonsko uporište te je pozvao poslanike da se odbaci ovo mišljenje i da se postupak vrati nazad Komisiji na odlučivanje.

On je pozvao koalicione partnere da budu vlast i da se na taj način odnose prema državi.

Poslanik Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović ocijenio je da postoji ustavnopravni osnov za ovaj zakon i Ustav nije prepreka da se zakonom uredi pitanje koje je problematično godinma, i došlo je vrijeme da se nađe rješenje zakonski, bez promjene Ustava, stava je.

No, duboko smo nezadovoljni sadržajem zakona jer je on kratkog dometa i neće dovesti do krajnjeg cilja i potrebna je mnogo veća širina da bismo došli do konačnog rješenja i u tom smislu dat ćemo šansu amandmanima kako bi se učinio bolji. On je ovako za jedan izborni proces što je nama neprihvatljivo – pojasnio je Šarović.