Sud je, dana 19. maja 2020. godine, u predmetu Armen Dželko (S1 2 K 034393 20 K) donio rješenje kojim je prihvaćen prijedlog branioca optuženog Armena Dželke za ukidanje pritvora, te je prema optuženom ukinut pritvor, saopćeno je iz Suda Bosne i Hercegovine.

Istovremeno su prema optuženom određene mjere zabrane i to zabrana napuštanja boravišta i zabrana putovanja iz člana 126. stav 1. i 2. ZKP BiH (uz zabranu napuštanja općine u kojoj boravi, zabranu putovanja van Bosne i Hercegovine, uz oduzimanje važećih putnih isprava, zabranu izdavanja novih putnih isprava, i zabranu za prelazak državne granice uz korištenje lične karte), obaveza povremenog javljanja nadležnom državnom organu jednom mjesečno – i to svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, u periodu od 8:00 do 11:00 sati.

Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za tim postoji potreba, a kontrola opravdanosti će se vršiti svaka dva mjeseca. U skladu sa odredbom člana 126b. stav 3. ZKP BiH, optuženi je upozoren da mu se može odrediti pritvor ako prekrši obaveze iz izrečenih mjera zabrane.