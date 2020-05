Hrvatska pop pjevačica Vanna bila je gošća u emisiji Konačno petak. Govorila je o svojoj posljednjoj nagradi koju je osvojila na Porinu, kao i planovima za budućnost.

O nagradi Porin za najbolji pop album…

Vanna: Puno mi ljudi čestita što znači da nisu navikli da dobijam Porin. Mislim da Porina nisam dobila 20 godina, što više govori o Porinu nego o meni….Tako je kako je, uglavnom dešava se da se nagrade češće gube nego osvajaju. Svi se trudimo i nekada neko te zasjeni, budeš nominiran. Prođe dosta godina i ne dobiješ ništa. Ali mi je ovo do sada najdraži jer je ovo Porin za pop album. Ovaj pop album je bio nominiran i među generalno svim albumima. Ono što mi je najvažnije je da je na tom albumu ima i sedam i po mojih pjesama. Smatram da je to ustvari nagrada za moje autorstvo a ne toliko za pjevanje. To sam dobivala na početku karijere, i drago mi je da su me sada prepoznali i kao autora.