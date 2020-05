Gošća emisije Konačno petak bila je Alma Ferović Fazlić kojoj je dodijeljeno počasno zvanje Associate of the Royal Academy of Music (ARAM) od strane počasnog komiteta Kraljevske muzičke akademije u Londonu.

Ona je diplomirala na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i magistrirala Muzički teatar na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu 2004. godine, kao jedini bh. student a ujedno i dobitnik ovog počasnog zvanja.

Ovom nagradom i zvanjem internacionalno je priznat rad i doprinos Alme Ferović Fazlić na polju muzičkog teatra, a posebno na pokretanju ove oblasti u Bosni i Hercegovini.

Ovim je krunisan desetogodišnji rad ove bh. umjetnice, koja, nakon studija u Londonu te višegodišnjeg profesionalnog djelovanja širom svijeta, po povratku u Sarajevo osniva Institut za muziku, teatar i multimediju (iMTM), edukativnu platformu prvenstveno za muzički teatar koja nije egzistirala. iMTM je danas licencirani predstavnik Rockschool iz Londona, a kroz ovaj internacionalno priznat program dodjeljuje i akreditirane diplome.