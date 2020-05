Petar Grašo, jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača i kantautora, ovoga petka bio je gost emisije “Konačno petak”. Sa Petrom smo razgovarali o tome kako je proveo protekli period karantene, koncertu koji je održao u Splitu 7. maja, ali i planovima za predstojeći period.

Zbog prirode posla i čestih putovanja, Petar je proteklih godina malo vremena provodio u rodnom Splitu. Zato mu je, kaže, protekli period izolacije koji je proveo u svome domu, bio dragocjen.

“Zaboravio sam koliko more i taj neki komad dvorišta kojeg imaš, mogu biti dragocjeni. Naučio sam cijeniti te stvari i sasvim sigurno vjerujem da je more i otvoreni prostor, svakome ko je imao priliku, bio od velike pomoći tokom izolacije. Ali, mislim, da je, prije svega, najveća pomoć kada dijeliš prostor sa ljudima koje voliš, sa obitelji i kad se dobro slažete”.

Kao brojni muzičari širom svijeta i regiona, ni Grašo nije zaboravio svoju publiku koju je u jeku karantene obradovao fenomenalnim koncertom na praznom Peristilu. Koncert je održan 7. maja, na dan zaštitnika Splita, svetog Duje.

“Ja se tokom protekla dva mjeseca nisam previše eksponirao. Odabrao sam malo više tišinu, vjerojatno je to bila moja neka unutarnja potreba. Nastupio sam samo dva puta, jednom za portal ‘Jutarnjeg lista’ i mislio sam da će to biti – to. Onda je došla ponuda grada Splita i organizatora Dalmacija koncerta da na dan zaštitnika svoga grada, svetog Duje, održimm koncert na praznom Peristilu. To je nešto što me ispunilo isti trenutak, i sjetom i ponosom i čašću i zadovoljstvom. Nije bilo niti jednoga trenutka dvoumljenja da se to napravi. Mislim da smo napravili jedan lijepi hepening i za moj grad, a kako vidim i za puno širu publiku, čak i širom svijeta”.