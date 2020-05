Najbolji teniser sveta Novak Đoković danas je u Beogradu najavio regionalni humanitarni turnir “Adria Tour”, koji bi trebalo da bude održan u pet gradova regiona od 13. juna do 5. jula.

Kako je precizirao na konferenciji na medije, za sada je sigurno da će “jadranska turneja” biti održana 13. i 14. juna na šljaci u Beogradu, kao i Zadru 20. i 21. juna, a još je neizvjesno da li će ovaj turnir biti održan u Crnoj Gori 27. i 28. juna i u Banjaluci 3. i 4. jula.

Završnica turnira trebalo bi da bude u Sarajevu 5. jula kada bi Novak Đoković trebalo da igra egzibicioni meč s Damirom Džumhurom.

“Ja sam veoma uzbuđen i radostan što ću imati priliku da igram prije svega ovdje pred domaćom publikom u Beogradu, ali i što ću putovati po regionu”, naveo je on.

Najbolji teniser svijeta je kazao da je sto posto sigurno da će se Beograd i Zadar održati, dok Crna Gora i Bosna i Hercegovina “još nisu sto posto potvrđene”, ali se radi na tome da se turnir i tamo dogodi.

Đoković je najavio da je za sada sigurno da će na turniru u Beogradu učestvovati svjetski teniseri Alexander Zverev, Grigor Dimitrov i Dominic Thiem.

“Nadam se da će do tog 13. juna se neke regulacije i pravila izmijeniti, pa ćemo možda imati mogućnost da imamo i publiku, to je još neizvjesno i mi moramo da pratimo i da poštujemo te zakonske regulacije”, dodao je on.