Hoće li državni budžet biti usvojen do kraja mjeseca? Da li je to uopšte moguće? Ukoliko ne bude, znači li to da će lokalni izbori biti prolongirani i poslije 15. novembra? Dok javnost čeka odgovore na ta pitanja, SNSD čeka potez Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji će odlučiti da li je novi datum održavanja lokalnih izbora u skladu sa zakonom.

Zahtjev za ocjenu odluke Centralne izborne komisije danas su zvanično poslali.

“Da, biće na sljedećoj sjednici Savjeta ministara, i u rokovima ćemo dostaviti Predsjedništvu, a Predsjedništvo Parlamentarnoj skupštini”, najavio je predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija.

Uprkos ovoj najavi, ta tačka ne nalazi se na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara zakazane za 28. maj. Čak i da naknadno bude uvrštena, nije realno očekivati da će on biti usvojen do kraja mjeseca. Što duže ne bude budžeta, manje su šanse da će CIK sve procedure provesti na vrijeme.

Situaciju dodatno komplikuje i SNSD-ov zahtjev za ocjenu odluke CIK-a o pomjeranju izbora, koji je danas poslat Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.

“Nikada se nije moglo zamisliti da se u CIK imenuju ljudi koji direktno potiču iz filijala stranaka. I kako oni treba da rade? Onako kako ne piše u Izbornom zakonu”, smatra Dušanka Majkić, delegat u Domu naroda PSBiH (SNSD).

Ustavni sud, pošto se radi o pitanju izbornih prava, može hitno da postupa. Međutim, za sada nema najave nove sjednice. Kome odgovaraju blokade, i to da izbora nema, ili da se održavaju sa zakašnjenjem? Delegati vladajućih stranaka u Domu naroda ne znaju kada će raspravljati o Budžetu, ali imaju odgovore na pitanje “ko je kriv”. Očekivano, različite.

“Vi vidite kako se glasa, i danas na Komisiji. Znači, postoje stranke koje opstruiraju donošenje Budžeta, ali kao zalažu se za izbore, i postoje stranke koje iskreno žele da se Budžet donese i da izbori idu svojim tokom”, rekao je Amir Fazlić, delegat u Domu naroda PSBiH (SDA).

“Svako čita u ovom trenutku zakon kako želi, provodi ga kako želi. To nije čak ni mjesec dana, to je 45 dana ako su se već vodili nečim. Ali ja ne znam zaista čime su se oni vodili u ovom trenutku”, kazala je Lidija Bradara, delegat u Domu naroda PSBiH (HDZ BiH).

Ne samo političari, nego i pravni stručnjaci različito tumače odluku CIK-a koja, prema njihovom obrazloženju ima uporište u Izbornom zakonu. Dok je prema jednima CIK postupio ispravno, pomjerivši izbore za 15. novembar, drugi smatraju da je rok od 30 dana iz Izbornog zakona sasvim dovoljan argument za obaranje te odluke.