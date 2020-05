Tešanj može očekivati povećanje broja novozaraženih, rekao je za BHT1 ravnatelj Doma zdravlja Tešanj Amir Dujsić.

“Među prvim općinama u FBiH zaraženi od koronavirusa je bio u Tešnju već 16. ožujka, do sredinje svibnja mi smo imali samo četiri oboljela. To je bio produkt našeg rada na terenu i provođenja mjera s viših razina. Nakon popuštanja mjera, očekivano je bilo da virus zarazi osobe u narednom razdoblju”, kaže on.

Dodaje da je 21. svibnja primjećen jedan novozaraženi u jednoj firmi u Tešnju.

“Sutradan je zaraženo još šest ljudi. Trenutno imamo 28 oboljelih s područja Tešnja. Tri su vezana za klaster Maglaj, svi su ostali vezani za ovu firmu koju sam ranije spomenuo”, dodao je Dujsić.

Situacija je, napominje, došla očekivano jer prisutnost virusa i popuštanje mjera može dovesti do novih oboljelih.

“Broj zaraženih koje imamo nije konačan. Radi se o firmi koja ima 80 zaposlenih, preko stotinu je u izolaciji. Ne trebamo stvarati paniku, trebamo održavati socijalnu distancu, nošenje maski i slično”, dodao je ravnatelj tamošnjeg doma zdravlja.

Po njegovim riječima, potreban je maksimalan oprez jer se “svaka sredina može suočiti s onim s čime se mi suočavamo ovih dana”.

Kaže kako “trebamo početi živjeti s koronavirusom i zajedno se boriti uz pomoć mjera” kako se on ne bi širio.

