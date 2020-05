Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija kazao je danas kako ne može precizirati do kada će se sredstva Međunarodnom monetarnog fonda (MMF-a) nalaziti na računu Centralne banke BiH.

Komentirajući novinarski upit u vezi s njihovom raspodjelom, predsjedavajući Vijeća ministara je podsjetio kako to više nisu sredstva MMF-a, nego vlada FBiH, RS-a i Brčko Distrikta BiH.



Dodao je kako na ta sredstva već teku kamate, te da se nalaze na računu Centralne banke BiH i da ne može odgovoriti na pitanje do kada će to tako biti.

“Nekoliko sam puta ponovio stajalište da Centralna banka ima sve ono što je potrebno da bi ta sredstva isplatila, jer ima potpisan Memorandum sa onima kojima treba da isplati sredstva”, precizirao je.

Tegeltija, istovremeno, navodi kako je očigledno “da se guverner Centralne banke BiH ne slaže sa tim stavom, te da ima podršku i da on ne želi da ih uplati”.

“To bi bilo isto kao kada vi dobijete od nekoga novac, a banka neće da vam isplati vaš novac. Razmislite kako biste se vi ponašali”, naveo je predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ilustrirajući aktuelnu situaciju.

Kada se radi o odnosima i zahtjevima da neko traži ovakvu ili onakvu odluku, Tegeltija je kazao kako je u svoje lično i uime ministara iz RS-a spreman prihvatiti bilo kakvu odluku oko koje se mogu usuglasiti ministri iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda.