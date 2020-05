Knjiženje perspektivne vojne imovine u Bosni i Hercegovini ponovo je postalo tema za političke obračune, iako je malo šta novog kada je riječ o ovom procesu blokiranom već osam godina.

Republika Srpska i dalje se protivi knjiženju vojne imovine na državu, uprkos činjenici da je u nekim slučajevima na to obavezuje i Ustavni sud BiH. Najnoviji talas reakcija na ovu temu pokrenula je izjava ministra odbrane BiH Sifeta Podžića.

Kontinuirana aktivnost. Tako trenutni status knjiženja perspektivne vojne imovine opisuje državni ministar odbrane. Nijedna od 22 takve lokacije u Republici Srpskoj još nije uknjižena na državu zbog protivljenja vlasti ovog entiteta.

“Niko ne daje nikakve rokove, u programu reformi koji je poslat u Brisel to je jedna od aktivnosti koja je kontinuirana i koja će trajati i u planu Ministarstva odbrane stoji da je to kontinuirana aktivnost, a do kad će trajati to ćemo vidjeti”, kazao je ministar odbrane BiH Sifet Podžić.

Kasarna Kozara i aerodrom Mahovljani, spomenuti u tom kontekstu, nisu na dnevnom redu Pravobranilaštva BiH jer nema naloga izvršne vlasti da se nadležnom sudu uputi takav zahtjev, nezvanično saznaje BHT1 u ovoj instituciji.

“Koliko ja znam, a sad sam provjeravao u Geodetskoj upravi, nema nikakvih zahtjeva, promjena, procedura, ničega nema niti će biti. To je imovina RS kao ona kasarna koja pripada RS i nikada neće biti uknjižena na BiH i svi to moraju da znaju”, rekao je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Dodik ostavlja sumnju da je proces mogao odblokirati jedino njegov prethodnik Mladen Ivanić. Iz opozicionog SDS-a danas ukazuju da izjave ministra Podžića jedino mogu da znače da su Programom reformi, čiji potpisnik je i Dodik, date garancije za knjiženje vojne imovine na državu. Osporavanje svega što simbolizuje državu politički je i jedini razlog blokade ovog procesa, smatra vojnopolitički analitičar iz Sarajeva Đuro Kozar.

“Državna imovina koja se nalazi u RS ona će tu i ostati. Neće je niko uzeti pa odnijeti u Sarajevo. Ona ostaje tu a OS će koristiti tu imovinu kao što su i do sada koristili”, ističe Kozar.

Naznake deblokade procesa knjiženja vojne imovine pojavile su se nakratko dogovorom lidera šest političkih stranaka marta 2012. godine. Međutim, od tada su uknjiženi samo objekti u Federaciji BiH, dok u RS nijedna lokacija nije uknjižena. To nije učinjeno ni u slučajevima kada je Ustavni sud BiH na to obavezao ovaj entitet. U dokumentu Program reformi koji je donesen prošle godine i upućen u sjedište NATO-a radi aktiviranja MAP-a, do tada prioritetni uslov, spomenut je kao kontinuirana aktivnost.