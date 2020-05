Zemaljski muzej BiH i Grad Sarajevo najavili su početak zajedničkog projekta otvorenih vrata “Grad u Zemaljskom” u okviru kojeg će najstariji i najznačajniji bh. muzej od 1. do 7. juna biti otvoren za posjete, besplatno, za sve učenike osnovnih i srednjih škola s područja Kantona Sarajevo.

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka naveo je da su protekle sedmice posjetili muzej koji djeluje u teškim uvjetima i dogovorili tu konkretnu saradnju.

“Grad će u cjelosti finansirati ovaj projekt koji su nam predložili iz Muzeja i svakako da će to biti samo nastavak saradnje koju već ostvarujemo sa ovom institucijom. Završetak školske godine, u uvjetima pandemije, možda je odlična prilika da se zaključi posjetom Zemaljskom muzeju, čuvaru velikog dijela kulturnog i historijskog blaga ove države”, dodao je Skaka.

Sedmica “Grad u Zemaljskom” počinje već u ponedjeljak, 1. juna, i traje do nedjelje, 7. juna. Vrata muzeja bit će otvorena svaki radni dan od 10 do 19 sati, a vikendom od 10 do 14 sati, najavljeno je iz Grada Sarajeva.