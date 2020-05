Platforma za progres u Sarajevu održava mirnu protestnu šetnju i skup pod motom “Dosta je bilo šutnje”.

Foto: BHRT/Šejla Ibrahimović

Šetnja je počela 11.55 sati ispred Sebilja na Baščaršiji, odakle će se povorka uputiti do Parlamentarne skupštine BiH.

Predsjednik Platforme za progres Mirsad Hadžikadić juče je naveo da će ispred PSBiH biti upriličen performans, nakon čega će on održati kratak govor s jasno definisanim zahtjevima koji će biti upućeni Parlamentarnoj skupštini, Vijeću ministara, predstavnicima međunarodnih organizacija i ambasadorima zemalja koje su aktivne u BiH.

“Ta šetnja će biti znak političke volje Bosne i Hercegovine i mislim da smo politički konačno odrasli i sazreli, na šta ukazuju procjene da će nas sutra (30.05. op.a), biti mnogo više nego što smo planirali”, rekao je Hadžikadić.

On je rekao da će njihovi glavni zahtjevi biti da lokalni izbori moraju biti održani do 15. novembra da ne bi došlo do “mostarizacije” BiH, te osmišljavanje elektronskih izbora do kraja ove godine kako bi mogli biti implementirani 2022.,a kako bi se spriječile zloupotrebe.

Hadžikadić je pozvao sve koji se odazovu na šetnju da se pridržavaju mjera za suzbijanje pandemije kao što su nošenje maski i držanje fizičke distance, te da se ponašaju dostojanstveno.

On je izrazio nadu da će protesti biti veoma mirni, ali je rekao da se boji da će biti ljudi ubačenih sa strane, za šta tvrdi da su spremni.