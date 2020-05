Gošća emisije Konačno petak bila je Lepa Brena. Odmah na početku razgovora sa urednicom Majom Miralem pozdravila je sve građane BiH i gledaoce emisije.

Kako vam je sve ovo privatno palo? Da li ste sada više vremena posvetili porodici znajući koliko ste popularni i koliko putujete.

Brena: Bez obzira to je bilo zaista teško, u neku ruku bili smo svi primorani da budemo kući, i da budemo sa svojim porodicama. Samo da kažem šta je dobra strana iz svega toga, to je ustvari što sam ja prvi put nakon 40 godina bavljenjem profesionalno muzikom bila kući punih dva mjeseca. Imala sam prvi put kako ono ljudi kažu doručak, ručak i večeru. Imali smo neku satnicu čime smo se bavili i ja sam se kao svaka domaći bavila kućom. Pogotovu jer ja zaista imama veliku kuću i veliko dvorište. Moram priznati da mi nije toliko teško palo. Ja sam se čak i navikla da budem kući. Onda sam odjednom sebe uhvatila da imam jedan normalan život, sa svojim mužem, sa djecom sa porodicom. Bili smo veoma organizovani. Pomagali smo jedno drugo da prebrodimo sve psihološke poteškoće koje bi mogli imati zbog vanrednog stanja u kojem smo se našli, zbog te socijalne distance jer mi smo sve samo nismo ljudi koji možemo socijalno da se distanciramo. U čitavoj toj priči ja sam shvatila da ako ne mogu nekoga da zagrlim, poljubim jer je ljubav za mene da to i pokažem, ali moram da vas zagrlim, da vas poljubim i ako ne mogu ni jedno ni drugo onda sam mogla da pjevam za vas i za sebe. Moram da priznam da sam u nekim trenucima, kada sam tek počela da snimam te video klipove, da su mi neke riječi bile mnogo emotivnije, mnogo teže padale, pa sam znala i plakati pa poslije i popravljati šminku, pa sam nastavljala da snimam . Ali mi smo navikli da sve u životu bude i prođe. Nadala sam se tom danu i evo sada mislim da se sada život vraća u normalu , i da svako na neki način treba dali mali doprinos vedrinom, optimizmom, vraćanjem na posao, dobrom i pozitivnom porukom da pomognemo jedni drugima. Da se vratimo u neko normalno stanje ali da budemo oprezni, jer još nije kraj virusu.