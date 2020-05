U Sjedinjenim Državama su u protekla 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminule 1.203 osobe, čime je ukupan broj umrlih porastao na 104.582.

Podaci stranice “Worldometer”, na kojoj su dostupni posljednji podaci u vezi s epidemiološkom situacijom u svijetu izazvanom koronavirusom, pokazuju da je u proteklom danu u SAD-u potvrđena zaraza kod još 25.305 osoba te je ukupan broj zaraženih povećan na 1.795.665.

Prema broju zaraženih, slijedi Brazil sa 468.338, Rusija 396.575 te Španija s 285.644 slučaja zaraze.

Žarište koronavirusa u SAD-u je još uvijek New York, gdje je zaraza potvrđena kod 377.714 osoba, dok je od posljedica zaraze preminula 29.751 osoba. New York po broju zaraženih slijede New Jersey i Illinois.

U SAD-u je od početka pandemije testirano oko 16.830.000 uzoraka, dok je izliječeno skoro 520.000 ljudi kojima je ranije dijagnosticiran COVID-19.