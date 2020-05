Skupština Unsko-sanskog kantona u sedam mjeseci imala je svega tri sjednice. Poslanici su za to vrijeme plate dobijali redovno. I dok se kantonalni budžet zbog pandemije puni manje nego je planirano i plate budžetskim korisnicima već kasne, nijedan od kantonalnih poslanika zvanično nije predložio umanjenje plata ili paušala.

Za sedam mjeseci urednog nerada, skupštinski zastupnici u Unsko-sanskom kantonu su uredno primali platu i paušale.

S obzirom na to da je evidentno slabije punjenje budžeta i da kasni isplata plata budžetskim korisnicima, nijedan od 30 izabranih predstavnika naroda na sjednici nije zvanično predložio umanjenje niti ukidanje plata i paušala, osim pojedinih koji su to predlagali interno.

“To se do sada još uvijek nije desilo, ali se nadam da hoće. Što se mene lično tiče, ja sam još uvijek za takvu ideju, spremna sam to uraditi i sama ako bude potrebe, ali onda neće imati tu efikasnost, voljela bih da se to desi sa punim brojem skupštinskih zastupnika, ne samo zastupnika u tom smislu. Ja bih svakako voljela da to urade i naši ministri zajedno sa premijerom”, kaže Ilda Alibegović, poslanik u Skupštini USK.