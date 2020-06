Bivša zvijezda NBA košarke Wes Unseld preminuo je u 75. godini, a svrstan je među 50 najboljih košarkaša u historiji te lige.

Porodica je saopćila da je Unseld umro jutros nakon kraće borbe sa upalom pluća, a prethodno je imao još nekoliko zdravstvenih problema.

Unseld je čitavu svoju profesionalnu karijeru, od 1968. do 1981. godine, proveo u tadašnjim Bulletsima (od 1968. do 1973. u Baltimoreu, a od 1973. do 1981. u Washingtonu). Taj tim je 1997. godine premienovan u Wizardse.

NBA karijeru Unseld je počeo 1968. godine, a na kraju te sezone je proglašen najboljim novajlijom i najkorisnijim igračem lige, čime se u NBA historiji može pohvaliti još samo legendarni Wilt Chamberlain.

Unseld je pet puta biran u All-Star tim sezone, a bio je član Bulletsa koji je 1978. godione bio NBA šampion.

U Kuću slavnih (Basketball Hall of Fame) Unseld je ušao 1988. godine.