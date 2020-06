Federalni hidrometehorološki zavod. izdao je narndžasto upozorenje za Hercegovinu, jugozapad i zapad Bosne.

Jaki do olujni udari juga se očekuju već u kasnim večernjim satima u četvrtak 04.06.2020., i sve do petka 05.06.2020., do poslijepodnevih sati.

Obilnije padavine praćene grmljavionom u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne u petak 05.06.2020.

Očekivana količina padavina u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne je između 50 i 80, lokalno oko/iznad 100 l/m2. Udari juga između 50 i 70, lokalno oko/iznad 80 km/h.