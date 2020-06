Govorio sam da je stanje u pravosuđu sve gore i gore, da imamo sistem koji nije sposoban da upravlja pravosuđem, da je pravosuđe danas sistem bez rezultata koji razara interna korupcija, da je pod političkim pritiskom i da ne vidim nikakvu perspektivu, rekao je u razgovoru za BHRT sudija Suda Bosne i Hercegovine Branko Perić.

Time je odgovorio na pitanje kakva je bila njegova današnja poruka na zasjedanju političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH (PIC).

“Mislim da su ambasadori ključnih zemalja koje se bave implementacijom mira u Bosni i Hercegovini napokon ozbiljno shvatili u kakvoj situaciji se Bosna i Hercegovina nalazi i mislim da će izraziti svoj stav da bez vladavine prava Bosna i Hercegovina ne može računati više ni na kakav napredak u pristupnim pregovorima”, rekao je Perić.

On je kazao kako je vidio da postoji potpuna saglasnost oko procjene stanja i oko stava da je to jedan od prioriteta bez kojeg nema reformi društva, “kao što je to opšte poznato, da bez reforme pravosuđa nije moguća ni reforma društva u cjelini”.

“Napokon je situacija postala do te mjere ozbiljna da se naše vlasti moraju ozbiljno pozabaviti tim problemima i da ne mogu više ignorisati pravosuđe i pravosudne probleme ostavljati po strani. Ja sam stavio do znanja ljudima koji su me slušali da je dobar primjer izvještaj gospodina Priebea, koji smo primili 5.decembra i o kome niko nije ozbiljno raspravljao”, naglasio je Perić.

“To je neshvatljivo, da je jedan dokument koji je procjena stanja – koje je jedan od prvih uslova za pristupne pregovore – ignorisan na taj način, o njemu nije raspravljao nijedan parlament u Bosni i Hercegovini. Nije raspravljalo ni Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Imali su ga na dnevnom redu i rekli da je to lični stav gospodina Priebea, koji je čuo od nekih ljudi koji nisu zadovoljni pravosuđem”, kazao je on.

Zbog čega je, prema njegovom mišljenju, upravljanje krizom za vrijeme pandemije koronavirusa bilo katastrofalno možete čuti u kompletnom intervjuu koji je sudija Suda BiH Branko Perić dao za BHRT.