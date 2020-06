Bivši prvi čovjek SDFP-a BiH, bivši ministar vanjskih poslova BiH, sada profesor na Ekonmskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i jedan od pokretača socijaldemokratskog pokreta u našoj zemlji bio je gost Jutra za sve. Govorio je o našoj zemlji za vrijeme i nakon korone, ekonomskim problemima, očekivanjima građana, te političkim previranjima u našoj zemlji.

Da bi bili prisutni u svijetu država mora imati neku unutrašnju politiku i energiju, kazao je Lagumdžija.

Vanjska politika je odraz unutrašnje politike. Ovdje je sve u potpunom rasulu. Država je u rasulu, skoro sve političke stranke su u rasulu. Nedostatak je liderstva, vizije, državne strategije, a ekonomska strategija praktično i ne postoji. Ministrica vanjskih poslova praktično najdalje samo ode do aerodroma i dočeka pomoć i avione, i to je najveći doseg, a to je i najveća tragedija.