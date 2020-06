Američka trgovinska komora u Bosni i Hercegovini donirala je Udruženju BH novinari 5.000 zaštitnih maski za medijske profesionalce kako bi svoje profesionalne zadatke širom BiH mogli obavljati uz potrebne mjere sigurnosti i zaštite.

Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja BH novinari je istakla da je ova donacija značajna, s obzirom da u prethodnim periodu većina medija, posebno onih u manjim gradovima, nisu dobijali dovoljne količine zaštitnih maski niti drugih sredstava za zaštitu i dezinfekciju.

„BH novinari su već podijelili 4.000 maski i 1000 pari rukavica za oko 2.000 medijskih profesionalaca širom države, koje su donirale tri odgovorne privredne kompanije. Posebno nas raduje činjenica da su maske stigle, između ostalog, i do lokalnih radija, tv kuće i drugih medija od Velike Kladuše do Trebinja, od Bijeljine do Posušja i Ljubuškog, kojih se niko nije sjetio u periodu kada im je to bilo najpotrebnije“, kaže Rudić.