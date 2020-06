Nakon skoro tri mjeseca stanke zbog koronavirusa u petak se utakmicom 27. kola na Poljudu između Hajduka i Intera s početkom u 20 sati vraća Hrvatska nogometna liga.

Nogometna sezona u Hrvatskoj nastavila se utakmicama polufinala Hrvatskog kupa proteklog vikenda, a sada su na redu i prvenstvene utakmice. Posljednja utakmica HNL-a igrana je dalekog 9. ožujka, kada je Lokomotiva slavila u Gorici s 3-1.

Točno 88 dana nakon te utakmice Hajduk će na svom Poljudu tražiti bodove za drugo mjesto i kvalifikacije Lige prvaka protiv preposljednjeg Intera, koji se bori za ostanak.

“Svi se veselimo utakmici, zbog toga radimo i za to živimo. Posebna je priča to što ćemo igrati bez publike, nikada mi to nije bilo ugodno, otežavajuća je to okolnost, ali moramo u petak opravdati ulogu favorita. Imamo još deset utakmica do kraja sezone i želimo pobijediti u svakoj”, kazao je trener Hajduka Igor Tudor.